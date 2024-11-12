Минобороны сообщило об уничтожении 13 дронов ВСУ под Брянском и Белгородом

Украинские военные в очередной раз попытались ударить по российским территориям. В период с 17:30 до 20:00 системы ПВО ликвидировали 13 вражеских беспилотников в двух регионах, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и два — над территорией Белгородской области», — уточнили в министерстве.

Информацию подтвердил и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он поблагодарил российских военных за работу.

«Пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы», — написал глава региона.

В ночь на 12 ноября ВСУ запустили более 10 беспилотников. Системы ПВО сбили 13 аппаратов над тремя регионами — в Белгородской, Курской и Брянской областях.