Пять беспилотников сбили над Новошахтинском

Слюсарь: над Новошахтинском сбили пять беспилотников

В небе над Новошахтинском в Ростовской области уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

По его словам, дроны ликвидировали примерно в 22 часа по московскому времени силы ПВО.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал сообщил он.

По его словам, системы ПВО в регионе находятся в состоянии готовности и продолжают работать.

Ранее украинский беспилотник повредил насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Два БПЛА взорвались возле пожарных резервуаров с водой, третий — рядом с насосной станцией.

Сегодня ночью, 12 декабря, в Грозном над казармами спецполка МВД сбили беспилотник. В результате атаки пострадали четыре бойца. Рамзан Кадыров резко отреагировал на это событие.