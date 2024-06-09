Заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией оценили в Кремле

Песков: заявления ФРГ о войне с Россией связаны с попыткой угодить НАТО и ЕС

Фото: РИА «Новости»

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке к войне с Россией связано с желанием угодить НАТО и ЕС. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Германия испытывает проблемы с личным суверенитетом.

«После Второй мировой войны Германия всегда имела большие проблемы в плане дефицита самостоятельности и суверенности. В рамках этого, конечно, немецкие власти наперегонки стремятся угодить и „вашингтонскому парткому“, и Брюсселю, и НАТО», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что на Западе вынуждены «разрываться», чтобы как можно скорее заявить о своей позиции.

Ранее бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что Германия не готова к военному конфликту с Россией.

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