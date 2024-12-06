Кремль заявил о скором завершении освобождения Курской области

Освобождение Курской области от зашедших украинских боевиков близко к своему завершению. Как сообщили «Известия» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что после завершения боевых действий предстоит решать вопросы восстановления разрушенных домов и объектов инфраструктуры, а также возвращения эвакуированных жителей приграничных районов.

«Ситуация в Курской области близка к развязке, время покажет, насколько. Эта развязка будет обязательна, и ситуация будет нормализована. Задачи нужно решать уже сегодня. После того, как все проблемы там будут закончены, нужно будет заниматься восстановлением очень быстрым, чтобы обеспечить возвращение людей», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 5 декабря, подписал указ о назначении исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, который ранее занимал пост депутата Госдумы.

Глава государства объяснил смену руководства региона тем, что сейчас там востребовано кризисное управление из-за сложившейся ситуации. Хинштейн пообещал сделать все, чтобы исправить положение дел и обеспечить защиту жителей.