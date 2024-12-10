DeepState сообщил о вхождении российских военных в Сумскую область

Российские военные пересекли границу Сумской области, расположившись к югу от Суджи. Об этом сообщил украинский аналитический Telegram-канал DeepState.

По его данным, Вооруженные силы РФ зашли в Сумскую область в районе населенного пункта Плехово. Также DeepState утверждает, что российские войска продвинулись в направлении этого села, находясь на территории Курской области.

Помимо этого канал сообщил о продвижении подразделений ВС РФ на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике. В частности, авторы DeepState отметили успешное наступление российских военных в районе населенных пунктов Шевченко и Новотроицкое, а также возле Гродовки.

Курская область подверглась массированной атаке ВСУ 6 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение региона близко к своему завершению.

После окончания боевых действий необходимо будет заняться восстановлением разрушенных зданий и инфраструктуры, а также возвращением эвакуированных жителей приграничных районов.