Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым»

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она рассказала, что музыкант живет в Крыму с 2018 года, и поблагодарила его за гражданскую позицию. По словам чиновницы, в подразделении служат и она сама, и председатель горсовета Ялты Константин Шимановский, и их заместители. В свободное от работы время они учатся военному делу.
Ранее артист Академического хора Московского метрополитена отправился на фронт, где вместе с сослуживцем создал вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм». Они исполняют как классические произведения времен Великой Отечественной войны, так и собственные песни.
Число нелегальных кредиторов в Москве и Подмосковье уменьшилось на 37%
Школьники из Балашихи посетили научную выставку в Москве
За штурвалом с пилотами. Школьники из «Движения первых» и Андрей Воробьев — гости авиабазы в Кубинке
Зеленский потребовал передать замороженные российские активы Украине
Детский сад открыли в ЖК «Люберецкий»
Число жертв банды вымогателей в Москве увеличилось
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте