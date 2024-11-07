Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым»

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она рассказала, что музыкант живет в Крыму с 2018 года, и поблагодарила его за гражданскую позицию. По словам чиновницы, в подразделении служат и она сама, и председатель горсовета Ялты Константин Шимановский, и их заместители. В свободное от работы время они учатся военному делу.

Ранее артист Академического хора Московского метрополитена отправился на фронт, где вместе с сослуживцем создал вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм». Они исполняют как классические произведения времен Великой Отечественной войны, так и собственные песни.