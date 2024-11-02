Московский певец уехал добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

РИА «Новости»: хорист из Москвы ушел на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»

Артист Академического хора Московского метрополитена отправился добровольцем в зону специальной военной операции и там вместе со своим сослуживцем создал вокально-инструментальный ансамбль. Об этом боец с позывными Маэстро рассказал РИА «Новости» .

«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — поделился Маэстро.

Вместе с другим военным с позывным Абакан, который был автором-исполнителем собственных песен, он создал ансамбль специального назначения 70-й дивизии под названием «Херсонский шторм».

В арсенале исполнителей есть множество классических произведений, созданных в годы Великой Отечественной войны. Они служат источником вдохновения для военных, которые пишут свои песни о СВО, основываясь на личном боевом опыте. Такие композиции находят отклик в сердцах простых солдат.

«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше», — добавил Маэстро.

Регулярно в зону СВО к бойцам приезжает заслуженная артистка России Юлия Чичерина. В начале января она дала концерт для бойцов штурмовых подразделений. В июле вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск «Центр».