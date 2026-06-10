Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» загорелось после атаки ВСУ

Ночью 10 июня в Севастополе мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ, но БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

От удара загорелась крыша музея. Глава города отметил, что это здание является символом стойкости и уже не раз принимало на себя удары врага. Во время Великой Отечественной войны панорама подверглась массированной бомбардировке немецкой авиации.

«Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас. А враг обязательно ответит за это святотатство!» — заявил Развожаев.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и спасательной службы Севастополя. По поручению губернатора туда также прибыл директор департамента общественной безопасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков загорелась емкость с топливом. Пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.