В Кремле назвали неуместными рассуждения о дальнейшей политике США при Трампе

Заявления о мире, которые сделал кандидат в президенты Дональд Трамп, могут приобрести другой тон, но все же США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января», — отметил он.

Песков добавил, что за одну ночь разрешить украинский вопрос невозможно. Он назвал рассуждения о возможном урегулировании до инаугурации неуместными и напомнил, что именно США «подбрасывают керосин в этот конфликт».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тезисы Трампа об урегулировании на Украине требуют конкретных шагов.

Официальных результатов голосования пока не опубликовали, однако Трамп уже объявил себя победителем и принимает поздравления.