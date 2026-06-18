Лавров предупредил Украину о регулярных массированных ударах возмездия

Лавров: Россия перейдет на регулярные массированные удары в ответ на атаки Киева

Российские войска начнут регулярные массированные удары по инфраструктуре Украины, обеспечивающей боеспособность ее вооруженных сил. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что это станет ответом на регулярные атаки со стороны киевского режима, для которого одних слов оказалось недостаточно.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в зону поражения попадут цели, от которых напрямую зависит боеспособность ВСУ.

Министерство обороны России в четверг, 18 июня, сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ. В зону поражения попали склад с горючим в Киевской области и Полтавский нефтеперерабатывающий завод.