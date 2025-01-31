Песков заявил, что о присутствии военных КНДР под Курском много рассуждений

По теме о нахождении северокорейских военных в Курской области очень много рассуждений, в том числе искажающих реальность. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не будет комментировать данные о военных из Северной Кореи.

«Много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал официальный представитель Кремля.

В декабре прошлого года депутат ГД Андрей Колесник заявил о том, что северокорейские военные помогают ВС России в Курской области, чтобы перенять у российских коллег боевой опыт. По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что бойцы, участвующие в реальных боестолкновениях, станут более профессиональными.

До этого военкор Владимир Романов заявил, что северокорейский спецназ провел первый бой в курском селе Плехово. Бойцы КНДР всего за два часа выбили украинские войска из населенного пункта.