Песков: остановка военной помощи США Украине будет наилучшим вкладом в дело мира

Прекращение военной помощи Украине со стороны США станет самым значимым вкладом в дело мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, это очевидно. Если США перестанут быть (военным поставщиком для Украины — прим. ред.) или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — сказал Песков журналистам.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что целью этой операции является защита людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения.

Ранее Песков предположил, что США снимут санкции с России после нормализации отношений. Но пока преждевременно говорить о возможности снятия ограничений.