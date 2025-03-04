Песков предположил, что США снимут санкции с России после нормализации отношений

Белый дом в случае нормализации отношений России и США, вероятно, снимет экономические ограничения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля, его процитировал ТАСС .

Он назвал введенные против России санкции незаконными и не исключил, что их снимут.

«Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — отметил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможности снятия ограничений. Он напомнил, что на Западе пока не было официальных заявлений на этот счет.

Ранее американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме прокомментировал возможное снятие санкций с России. Он не исключил, что ограничения снимут, и уточнил, что США будут договаривать со всеми, чтобы завершить конфликт на Украине.

О возможном смягчении санкций также сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.