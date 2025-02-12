Западные СМИ продолжают линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, журналисты на Западе идут на то, чтобы давать правдивую и сбалансированную информацию, даже по самым чудовищным зверствам националистов.

«Наши дипломаты продолжают свою работу по донесению информации до коллег и на площадках международных организаций, и в двустороннем плане», — сказал Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на сообщения о том, что украинские боевики держали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Боевики убили почти всех мужчин, спасся только один.

Ранее стало известно, что особенно жестоко себя проявили в Курской области наемники ВСУ из Польши. Они издевались над мирными жителями Суджи, отмечали покинувшие населенный пункт.