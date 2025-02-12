Минобороны: ВСУ убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино, спасся один

После освобождения от боевиков ВСУ населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стало известно, что националисты убили в нем почти всех мужчин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

ВС России вернули контроль над Николаево-Дарьино 27 января. Они обнаружили там местных жителей, содержавшихся в ужасающих условиях. Боевики ВСУ уничтожали подвалы гранатами, поэтому люди им не доверяли.

Всего в силе остался один мужчина, которому удалось спастись, остальных убили националисты.

«Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой набрать», — рассказала местная жительница Надежда.

Ранее стало известно, что польские наемники в захваченных районах Курской области также проявили себя особенно жестоко. Они издевались над мирными жителями Суджи, рассказывали военным следователям не успевшие выехать из населенного пункта.