Песков сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Срок взаимного моратория с Украиной на удары по энергетическим объектам истек, но у сторон есть определенный прогресс на пути к урегулированию. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля.
Он уточнил, что украинская сторона нарушала мораторий, в отличие от России. По его словам, государствам предстоит провести еще много обсуждений для завершения конфликта.
«Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия», — уточнил Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что у сторон есть определенные наработки, но в будущем их придется неоднократно обсуждать.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Российский дипломат подтвердил намерение страны продолжить сотрудничество с Белым домом для урегулирования украинского конфликта. Стороны согласились поддерживать оперативную связь.