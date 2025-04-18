Песков сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Срок взаимного моратория с Украиной на удары по энергетическим объектам истек, но у сторон есть определенный прогресс на пути к урегулированию. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля.

Он уточнил, что украинская сторона нарушала мораторий, в отличие от России. По его словам, государствам предстоит провести еще много обсуждений для завершения конфликта.

«Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия», — уточнил Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что у сторон есть определенные наработки, но в будущем их придется неоднократно обсуждать.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Российский дипломат подтвердил намерение страны продолжить сотрудничество с Белым домом для урегулирования украинского конфликта. Стороны согласились поддерживать оперативную связь.