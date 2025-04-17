Рубио провел телефонные переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России на официальном сайте .

В ведомстве уточнили, что Рубио рассказал Лаврову о состоявшихся переговорах с представителями Украины, Франции и других европейских стран. В этих встречах также участвовал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Лавров во время беседы подтвердил готовность России к дальнейшему сотрудничеству с американскими коллегами для решения причин украинского кризиса. Стороны договорились поддерживать оперативную связь, особенно в контексте запланированных на следующую неделю переговоров США и ЕС с украинской стороной.

Пресс-служба Госдепа США также сообщила, что Рубио еще раз передал Лаврову намерения американского лидера Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Он сообщил, что Штаты представили всем сторонам условия сделки, и в Европе отнеслись к ним обнадеживающе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продвигаются сложно. Он отметил, что лидеры европейских стран настаивают на продолжении боевых действий.