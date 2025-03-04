Песков рассказал, захочет ли Путин вести переговоры с Зеленским после «шоу» в США

Песков: Зеленский сам себе запретил договариваться о перемирии на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры о мире в стране. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил в комментарии журналисту Александру Юнашеву .

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о том, захочет ли Владимир Путин вести переговоры с Зеленским после «шоу» в Белом доме.

«Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести [переговоры], если декретом президента это запрещено?» — заявил Песков.

На переговорах в Вашингтоне Зеленский и американский лидер Дональд Трамп устроили перепалку. В результате сорвалась сделка двух стран по редкоземельным металлам.

Ранее в США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому. Последнего президент Соединенных Штатов считает врагом, а лидер России для него — партнер.