Песков рассказал, при каком условии Зеленский может приехать в Москву

Песков: Зеленский может приехать в Москву, если будет готов к важным решениям

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если будет готов к ответственным решениям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радио «КП» .

«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно», — отметил он, комментируя заявления Зеленского по поводу перехода Константиновки под контроль России.

Пресс-секретарь президента подчеркнул важность города на пути освобождения Краматорска и Славянска.

«Это укрепрайоны, которые с 2014 года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заверил, что специальная военная операция продолжится.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взятие Константиновки играет важную роль в достижении целей СВО.