Песков рассказал о возможном продлении моратория на удары по энергообъектам

Песков: продление моратория на удары по энергообъектам зависит от решения Путина

Фото: Пресс-служба МЧС

Продление моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины будет зависеть от президента Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предварительно российская сторона обсудит с Соединенными Штатами все нарушения, допущенные Украиной, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий, президент примет решение», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что в США недовольны отвратительным поведением представителей украинских властей. Кроме того, все больше стран обращают внимание на лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов, от которых зависит урегулирование конфликта.

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