Песков рассказал о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

Все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» состоялся оперативно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, сообщило РИА «Новости».

По его словам, сейчас ведутся работы по согласованию конкретных имен, что потребует некоторого времени.

«Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию украинского кризиса пока что нет. Как и по какой-либо встрече в Ватикане.