Ватикан станет местом нового раунда прямых переговоров России и Украины

WSJ: новые переговоры России и Украины состоятся в Ватикане в середине июня

Фото: РИА «Новости»

Новый этап переговоров России и Украины пройдет в середине июня в Ватикане. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня», — заявили собеседники издания.

По их словам, во время разговора с европейскими представителями президент США Дональд Трамп заявил, что направит государственного секретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога на это мероприятие.

Ранее стало известно, что Украине придется поменять состав делегации для работы над меморандумом по прекращению огня из-за нехватки профессиональных политиков.

Одним из главных претендентов на участие в составлении соглашения будет глава офиса президента Андрей Ермак. Также в состав украинской группы может войти представитель от ЕС или США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что перемирие  до проведения переговоров по урегулированию конфликта не объявят.

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