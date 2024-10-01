Песков рассказал, как часто Путин получает доклады о ходе спецоперации
Песков: Путин регулярно получает прямые доклады от военных о ходе СВО
Владимир Путин регулярно получает доклады от военных о ходе спецоперации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«Как верховный главнокомандующий он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады», — заявил он.
Песков также отметил, что за продвижением российских войск следит вся страна.
Накануне Путин в обращении в честь второй годовщины вхождения новых регионов в состав России вновь заявил, что все поставленные цели спецоперации будут достигнуты.
Песков также заявлял, что для России нет альтернативы победе, поскольку страна борется с коллективным врагом, желающим добиться ее стратегического поражения.