Песков рассказал, как часто Путин получает доклады о ходе спецоперации

Песков: Путин регулярно получает прямые доклады от военных о ходе СВО

Владимир Путин регулярно получает доклады от военных о ходе спецоперации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Как верховный главнокомандующий он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады», — заявил он.

Песков также отметил, что за продвижением российских войск следит вся страна.

Накануне Путин в обращении в честь второй годовщины вхождения новых регионов в состав России вновь заявил, что все поставленные цели спецоперации будут достигнуты.

Песков также заявлял, что для России нет альтернативы победе, поскольку страна борется с коллективным врагом, желающим добиться ее стратегического поражения.