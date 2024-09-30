«Правда на нашей стороне». Путин сделал заявление о целях СВО

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения в состав страны новых регионов и заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — подчеркнул он, напомнив, что СВО носит освободительный характер.

Президент также подчеркнул, что события последних лет подтвердили необходимость проведения спецоперации, поскольку Украина с 2014 года готовилась к противостоянию с Россией, несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем.

Ранее Путин заявил, что Запад превратил Украину в свою колонию и военный плацдарм.