Песков рассказал, что обсудят в третьем раунде переговоров с Украиной

В третьем раунде переговоров представители России и Украины обсудят гуманитарные обмены, а также выскажут мнение по поводу меморандумов сторон. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил надежду на скорое начало нового раунда переговоров.

«Мы надеемся, что работа будет продолжаться и что мы выйдем на третий раунд переговоров», — процитировал его RT.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет готова к очередному этапу переговоров с Украиной после 22 июня. Он отметил, что российская сторона намерена закончить конфликт как можно скорее, лучше всего — мирным путем. Глава государства призвал найти решение, которое положит конец противостоянию и создаст условия для предотвращения такой ситуации в будущем.

Также Путин заявил, что его помощник Владимир Мединский переговорил с партнером из Киева. Детали диалога глава государства не раскрыл. Президент добавил, что личная встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет иметь смысл на завершающем этапе переговоров.