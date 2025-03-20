Песков раскрыл темы ближайших переговоров России и США

Песков: ЕС не давал сигналов о желании участвовать в урегулировании на Украине

Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования. От ЕС не поступали сигналы о желании участвовать в этом процессе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, были ли со стороны Евросоюза знаки о готовности начать переговорный процесс после последнего разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если вы имеете в виду сигналов нам, нет, никаких сигналов не было», — заявил Песков.

Он пообещал, что Кремль своевременно раскроет информацию об участниках переговоров России и США. Вероятно, диалог состоится в начале следующей недели. Настрой европейских стран на милитаризацию диссонирует с настроем Путина и Трампа на мирное урегулирование украинского конфликта.

«Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США, искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, Европа превратилась в «партию войны».

Еврокомиссия ранее выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.