Еврокомиссия выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России. Это следует из заявления ЕК, сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере одного миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи», — заявили в ЕК.

Долг намерены погасить за счет доходов от российских государственных активов в Евросоюзе.

При этом общий долг Украины перед ЕС — четыре миллиарда евро. Ранее объединение собиралось выделить стране около 18 миллиардов евро кредитов с погашением от активов России в рамках согласованного G7 транша на 45 миллиардов евро.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэммии и лидер европейской дипломатии Кая Каллас обсудили конфискацию замороженных российских активов. Встреча состоялась в Лондоне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала маразмом эти переговоры, потому что Британия не является членом ЕС.