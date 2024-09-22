Песков раскрыл причину «безответственных» высказываний Столтенберга

Песков: Столтенберг сделал скандальное заявление перед уходом с поста главы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в скором времени уйдет со своего поста, поэтому позволяет себе безответственные высказывания. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова Столтенберга о несерьезности существующих у России красных линий.

«Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет», — подчеркнул Песков.

По его мнению, настрой генсека Североатлантического альянса разделяют многие западные политики. Пресс-секретарь президента напомнил, что многие европейские высокопоставленные лица призывали не относиться серьезно к позиции России.

Ранее генсек НАТО сообщил, что не считает разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российским регионам переходом красной линии. Песков назвал заявление Столтенберга недальновидным и непрофессиональным.