В НАТО решили игнорировать предупреждение Путина о переходе красной линии
Столтенберг не считает переходом красных линий удары ВСУ дальними ракетами по РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает переходом красной линии разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российским регионам. Об этом он заявил в беседе с газетой The Times.
«[Столтенберг] отверг предупреждение [президента РФ Владимира] Путина о том, что использование ракеты станет „красной чертой“, после которой Россия окажется „в войне“ с НАТО», — заявили журналисты.
Столтенберг заявил о поддержке Великобритании и Франции, которые выступили за разрешение Украине применять дальнобойное оружие при ударах по РФ. При этом, по мнению генсека, использование таких ракет ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.
Ранее Путин предупредил Запад о том, что разрешение на удары ВСУ по территории России будет расцениваться как вовлечение альянса в конфликт. Как отметил сенатор Константин Долгов, словами о неготовности снять ограничения с Украины американские власти пытаются «усыпить бдительность» России.