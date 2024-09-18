Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает переходом красной линии разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по российским регионам. Об этом он заявил в беседе с газетой The Times .

«[Столтенберг] отверг предупреждение [президента РФ Владимира] Путина о том, что использование ракеты станет „красной чертой“, после которой Россия окажется „в войне“ с НАТО», — заявили журналисты.

Столтенберг заявил о поддержке Великобритании и Франции, которые выступили за разрешение Украине применять дальнобойное оружие при ударах по РФ. При этом, по мнению генсека, использование таких ракет ВСУ не втянет НАТО в конфликт с Россией.

Ранее Путин предупредил Запад о том, что разрешение на удары ВСУ по территории России будет расцениваться как вовлечение альянса в конфликт. Как отметил сенатор Константин Долгов, словами о неготовности снять ограничения с Украины американские власти пытаются «усыпить бдительность» России.