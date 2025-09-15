Песков прокомментировал паузу в переговорах по Украине

«Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо», — процитировало его РИА «Новости».

Он также добавил, что встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме. Контакты на высшем уровне должны быть тщательно продуманы, подчеркнул он. Это необходимо, чтобы в ходе диалога зафиксировать важные результаты, которые эксперты должны проработать заранее.

«А вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев — нет», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что некоторые страны заняли оголтелую позицию по отправке воинских контингентов на Украину, не желая понимать последствия такого решения. При этом после заявления президента Владимира Путина о том, что солдаты НАТО станут для России законными целями, количество желающих отправить войска на Украину значительно сократилось, отметил член Общественной палаты Владимир Рогов.