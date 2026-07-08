Песков прокомментировал атаки Киева на инфраструктуру «Голубого потока»

Россия принимает меры для защиты объектов международной энергосистемы от атак Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Путина в «Максе» .

«Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что ВСУ атаковали объекты газопровода «Голубой поток», по которому газ экспортируют в Турцию, когда в Анкаре проходит саммит НАТО. По его словам, турецкую сторону уведомили и порекомендовали повлиять на Украину.

В среду ВСУ атаковали компрессорную станцию экспортного газопровода в Турцию в Краснодарском крае. Специалисты ведут работы по устранению последствий атаки.