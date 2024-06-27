Песков признался, что не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ничего не знает о якобы отправке инженерных войск Северной Кореи в Донецкую и Луганскую народные республики. Пресс-секретаря президента процитировало РИА «Новости» .

«Нет, я не знаю, о чем идет речь», — отметил он.

В середине июня президент Владимир Путин посетил КНДР. Его визит в Пхеньян вызвал резонанс в мировом сообществе, особенно после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи. По мнению журналистов издания Asia Times, достигнутые соглашения в ходе поездки главы государства в КНДР могут нанести Западу серьезный ущерб.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал новый договор неким предупреждением. При этом он уточнил, что соглашение России и Северной Кореи не направлено против третьих стран.