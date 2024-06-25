Вызвал озноб. На Западе прокомментировали визит Путина в КНДР

Asia Times: визит Путина в Северную Корею открыл новый фланг для удара по Западу

Фото: РИА «Новости»

Достигнутые договоренности между Россией и КНДР в ходе визита президента Владимира Путина в эту страну могут нанести Западу серьезный ущерб. Об этом сообщило издание Asia Times.

Визит Путина в Северную Корею вызвал озноб в американском руководстве, отметил автор материала. Поездка стал одним из самых ярких моментов возвращения к холодной войне, подчеркнул он.

Истеблишмент США призвал к отчаянным мерам, в том числе к ударам западным оружием с территории Украины по российским объектам. Путин противопоставил этому шагу поставки высокотехнологичного вооружения Северной Корее.

«Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу», — отметил обозреватель AT.

Цель российского лидера, по его мнению, — заставить принять российские территориальные приобретения, а также сделать Украину нейтральной страной.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко назвал предупреждением Западу соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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