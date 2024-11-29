Песков предупредил Украину о новых ударах России в случае использования ATACMS

Ни один удар Украины ракетами ATACMS по российским территориям не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировал РБК .

Он напомнил, что массированный удар по объектам на Украине, о котором ранее сообщил Владимир Путин, был ответом на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS по регионам России.

«В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ», — предупредил Песков.

Действующий американский лидер Джо Байден назвал «возмутительными» удары России по позициям ВСУ. Он отметил, что эти действия служат напоминанием о «срочности и важности поддержки» Украины. Также президент подчеркнул, что США продолжат помогать этой стране и скоро поставят новую партию оружия для ВСУ.