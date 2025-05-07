Песков предложил узнать цель атак ВСУ в Киеве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил журналистам спросить в Киеве, зачем Украина пытается атаковать российские территории, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры. Его слова привело РИА «Новости» .

«Позвоните в Киев, спросите», — ответил пресс-секретарь президента России на соответствующий вопрос журналистов.

Утром 7 мая более 140 дронов ликвидировали в Брянской области, сообщал глава региона Александр Богомаз. Он напомнил, что президент Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. В ответ на гуманные действия российской стороны ВСУ попытались нанести массированный удар дронами по Брянской области.

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев отметил, что в небе над регионом сбили три вражеских беспилотника. В результате происшествия разрушений нет, никто не пострадал.