Песков предложил спросить у Минобороны насчет продвижения ВС России за ЛНР

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на вопрос о вероятном продвижении российских войск за границы Луганской Народной Республики ответит оборонное ведомство. Его процитировало РИА «Новости» .

«Это, скорее, вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции. И традиционно я это переадресовываю в Министерство обороны», — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России нанесли комбинированный удар по ротации ВСУ в селе Надия в ЛНР. По его словам, российские военные поразили шесть единиц техники и взвод личного состава украинских боевиков.

Также Марочко отмечал, что войска России установили контроль над значительной частью стратегически важной высоты юго-западнее Белогоровки в ЛНР. По его словам, взятие Белогоровки положительно отразится на положении ВС России в этом районе.