Песков подтвердил новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

У Кремля есть определенное понимание о месте и дате следующего раунда переговоров по Украине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем», — процитировал его «Коммерсант».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в США 17–18 февраля. По его словам, стороны планируют обсудить территориальный вопрос, создание буферной зоны в Донбассе, полномочия США и другие аспекты завершения российско-украинского конфликта, который Вашингтон намерен разрешить до лета 2026 года.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Стороны договорились об обмене военнопленными.