Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершились

Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби завершился. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы Совета национальной безопасности и обороны Диану Давитян.

Среди того, о чем смогли договориться стороны, — обмен военнопленными. Министерство обороны России сообщило, что из плена вернулись 157 солдат и офицеров и трое удерживаемых жителей Курской области. В ответ украинская сторона получила 157 своих пленников. В российском военном ведомстве поблагодарили США и ОАЭ за посредничество.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано. Тем не менее и российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, и американский спецпосланник Стив Уиткофф охарактеризовали диалог как продуктивный и отметили прогресс по урегулированию.