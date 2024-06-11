Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударах по украинским электросетям

О том, могут ли гражданские электросети Украины считаться законными военными целями ВС России, лучше спросить у министерства обороны. Так журналистам ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это нужно спрашивать у наших военных. Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее украинские чиновники пожаловались американским журналистам на то, что из-за российских ударов страна потеряла больше половины электрогенераций. На Украине постоянно происходят аварийные отключения света. СМИ предположили, что массовые отключения продолжатся и зимой, так что жителей ждет тяжелая и холодная зима.