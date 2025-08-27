Песков ответил на слова Лукашенко о запрете бить «Орешником» по Банковой улице

Президент России Владимир Путин всегда занимает решительную и продуманную позицию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, чьи слова приводит РИА «Новости» .

«В этом свете нелишним будет напомнить, что наши вооруженные силы наступают по военным, околовоенным целям. Эта позиция президента», — подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который утверждает, что Путину якобы предлагали нанести удар ракетами системы «Орешник» по зданиям на Банковой улице в Киеве, где находится офис Владимира Зеленского. Однако российский лидер не раздумывая ответил: «Ни в коем случае».

При этом, по словам Путина, первая серийная ракета этого семейства уже выпущена и стоит на вооружении.