Лукашенко заявил, что Путин отказался наносить удар «Орешником» по Банковой
Лукашенко: Путин отказался от предложения нанести удар «Орешником» по Банковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его российскому коллеге Владимиру Путину якобы предлагали нанести удар по зданию администрации президента Украины на Банковой в Киеве с применением системы «Орешник». Об сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Путин сказал: ни в коем случае!», — заявил Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии прокомментировал итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Он отметил, что считает ошибочным мнение о том, будто глава Белого дома проиграл встречу, так как конкретных договоренностей там и не могло быть: обсуждения велись не между сторонами конфликта, а при посредничестве США.
По мнению Лукашенко, президент США хорошо справился со своей ролью, а конкретику, если бы посчитал нужным, мог озвучить Путин.
Ранее белорусский министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2025»отработают применение ядерного оружия и системы «Орешник».