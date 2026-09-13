Песков назвал угрозы Зеленского об ударах по энергетике эскалационным заявлением

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ответных ударах по российской энергетике — это эскалационный шаг. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ИС «Вести» .

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что глава киевского режима уже не раз говорил о планах нанести сокрушительный удар по экономике России.

«Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», — подчеркнул Песков.

В минувшую пятницу, 11 сентября, Зеленский высказался о намерении Украины бить по российской энергетике.

Ранее Песков пояснил, что бойцы ВС России расширили удары по Украине после атак ВСУ по объектам российской мирной инфраструктуры. По словам представителя Кремля, украинцы таким образом «открыли ящик Пандоры».