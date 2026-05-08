Песков назвал удары ВСУ по гражданским объектам террористической натурой
Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и мирных жителей — это проявление террористической натуры киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал киевский режим военными преступниками, которые перешли все грани допустимого. По его словам, у националистов Украины нет никаких линий — ни красных, ни серых.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что якобы введет режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Однако, по данным Минобороны, ВСУ нарушили перемирие 1630 раз.