Атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и мирных жителей — это проявление террористической натуры киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал киевский режим военными преступниками, которые перешли все грани допустимого. По его словам, у националистов Украины нет никаких линий — ни красных, ни серых.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что якобы введет режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Однако, по данным Минобороны, ВСУ нарушили перемирие 1630 раз.