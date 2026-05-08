ВСУ нарушили перемирие 1630 раз

Украинские военные нарушили режим прекращения огня 1630 раз. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Несмотря на режим перемирия, украинские формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в районах Белгородской и Курской областей», — заявили в ведомстве.

Вооруженные силы России в этих условиях реагировали на нарушения перемирия в зеркальном порядке, подчеркнули в Минобороны.

«Наносили удары по позициям артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Поражали места запуска и пункты управления беспилотных летательных аппаратов», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские военные с 2 по 8 мая нанесли шесть групповых ударов по Украине.