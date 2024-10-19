Песков назвал готовность Шольца к переговорам с Путиным важным сигналом
Песков указал на важность сообщений о готовности Шольца к диалогу с Путиным
Готовность немецкого канцлера Олафа Шольца к контактам с президентом Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине является важным сигналом для России. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что раньше западные страны, в число которых входила и ФРГ, занимали неконструктивную позицию и отказывались налаживать диалог с российской стороной.
«Мы говорили о том, что это позиция бесперспективная», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия приветствует готовность Шольца к переговорам.
Ранее канцлер ФРГ во время выступления в бундестаге отметил необходимости пригласить Россию на конференцию по Украине. Он подтвердил, что Германия открыта к переговорам с Путиным.
В октябре газета Die Zeit сообщила о намерении Шольца связаться с российским лидером перед саммитом G20 в Бразилии. Если переговоры состоятся, немецкий канцлер станет первым западным лидером, созвонившимся с Путиным за последние полтора года.