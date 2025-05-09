Сегодня 10:53 Первый за 11 лет поезд направился на главный вокзал Донецка Фото: РИА «Новости»
С 9 мая 2025 года возобновилось курсирование поездов там, где они не ходили около 11 лет из соображений безопасности. Электричка прибыла из Дебальцева. Предыдущие годы конечной станцией на этом маршруте служила Ясиноватая.
Российские бойцы продолжают освобождать Донецкую Народную Республику. Ранее стало известно, что ВС России сумели выдавить противника из
населенных пунктов Липовое и Троицкое.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные успешно продвигаются на стыке ДНР и ЛНР, укрепляя
позиции вблизи Макеевки.
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