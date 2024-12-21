Первоначальные восстановительные работы завершили в Рыльске

В Рыльске завершились первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«На данный момент возобновлено теплоснабжение всех домов, подача газа также полностью восстановлена. Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур», — написал глава региона.

Хинштейн извинился перед жителями, что ремонтники не смогли закончить работы до вечера. По его словам, в процессе ремонта теплотрассы произошли новые прорывы, поэтому пришлось перекладывать не 30 метров трубы, а 50.

На опубликованном им видео ремонтники как раз производили откачку воды на поврежденном участке трубы. Там также был прилет.

Хинштейн отметил, что работы осложнены еще и тем, что имелись неразминированные боеприпасы. В итоге их обезвредили военные саперы.

По словам главы региона, в воскресенье продолжатся работы по расчистке и уборке территории от последствий обстрела ВСУ.

Ранее Хинштейн рассказал, что в Рыльске в ходе атаки украинских боевиков были повреждены 12 городских зданий.