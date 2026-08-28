Первая оборонительная линия ВСУ у Славянска и Краматорска начала рушиться

Российские войска начали пробиваться сквозь линию обороны Вооруженных сил Украины в Славянско-Краматорской агломерации. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС об успехах на этом направлении.

По его словам, российские войска борются за каждый метр территории, Славянско-Краматорская агломерация стала самой горячей точкой в зоне СВО. Марочко назвал динамику продвижения очень неплохой.

«Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления [начальника Генштаба ВС России Валерия] Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», — сказал он.

ВСУ выстроили у Славянска и Краматорска несколько линий обороны. Марочко сообщил, что сейчас украинские военные восстанавливают разрушенные укрепрайоны и ставят минные заграждения.

Ранее военнослужащий группировки «Юг» с позывным Легион сообщил, что от российских позиций до Славянска осталось несколько километров. Войска закрепляются на высотах.