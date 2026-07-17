Крупные удары по позициям украинских боевиков в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике нанесли бойцы 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени Платова. Предварительные итоги продвижения и уничтоженной вражеской техники за июнь подвел портал «Российское казачество» .

За первый летний месяц бойцы продвинулись в направлении Славянско-Краматорской агломерации и уничтожили 11 укрытий украинских боевиков.

Кроме того, в зону поражения казаков попали 10 антенн Starlink и один терминал, восемь антенн ретрансляторов и пунктов управления БПЛА, пять полевых складов, четыре арсенала с боеприпасами, склад горюче-смазочных материалов, самоходная пушка 2С7 «Пион» и вражеский пикап.

В минувший четверг, 16 июля, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что действующие на Славянском направлении российские войска вплотную подошли к позициям украинских боевиков.

Он подчеркнул, что сам город находится ниже, чем занятая противником территория, которую бойцы готовятся взять под огневой контроль.