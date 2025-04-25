«Перестанут существовать». В Раде назвали условие окончания украинского конфликта
Депутат Рады Безуглая: конфликт завершится уничтожением Украины либо России
Украинский конфликт завершится лишь уничтожением одной из его сторон. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале.
«Война, пока либо Украина, либо Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она.
Нардеп так прокомментировала массированный удар российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Безуглая призвала пользователей перестать «охать» и «ахать» в соцсетях, напомнив, что конфликт «везде и надолго».
Она также отметила, что именно сейчас формируется новое общество в стране, появляются «новые лидеры, новая политика, новые ценности».
До этого российская армия нанесла ракетный удар по транспортной инфраструктуре, местам расположения систем противовоздушной обороны и пунктам временной дислокации ВСУ в Киеве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС России продолжают выполнять задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным. Российские военные бьют по военным и околовоенным целям на Украине.