«Перестанут существовать». В Раде назвали условие окончания украинского конфликта

Украинский конфликт завершится лишь уничтожением одной из его сторон. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале .

«Война, пока либо Украина, либо Россия не перестанут существовать. Точка», — написала она.

Нардеп так прокомментировала массированный удар российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Безуглая призвала пользователей перестать «охать» и «ахать» в соцсетях, напомнив, что конфликт «везде и надолго».

Она также отметила, что именно сейчас формируется новое общество в стране, появляются «новые лидеры, новая политика, новые ценности».

До этого российская армия нанесла ракетный удар по транспортной инфраструктуре, местам расположения систем противовоздушной обороны и пунктам временной дислокации ВСУ в Киеве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС России продолжают выполнять задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным. Российские военные бьют по военным и околовоенным целям на Украине.